2019-06-15T10:05:53+03:00
Дом. Семья

«Ты куда укатился?»: хмурый манул позабавил соцсети игрой в мячик

Самый хмурый мальчик в зоопарке был в игривом настроении и устроил забавы с мячиком и даже показал свою «кошачью» растяжку во время игры
Надежда ЯРКОВА
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Манульчик даже в мячик играет с хмурым выражением мордашки. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.Манульчик даже в мячик играет с хмурым выражением мордашки. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.
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Посетительница зоопарка Анна Новикова часто радует новосибирцев своими забавными видео с местными обитателями. В этот раз ее удалось снять, как манульчик в вольере развлекается с мячиком, словно домашний котенок, пока второй загадочно смотрит на кошку из соседнего вольера. При этом свои дела они выполняют с очень хмурым выражением на забавных мордочках — такие уж они, эти манулы.

— Снимала двух манульчиков, которые сидели в разных вольерах. Один просто ходил, высматривал бенгальскую кошку. А другой, который общительный всегда, играл с мячиком и бегал. То на дерево, то по вольеру, то ко мне подходил, — рассказала «КП» — Новосибирск» Анна Новикова.

Она добавила, что снимать, чтобы решетка в кадр не попадала, было трудно, и долго держать камеру не получилось.

На видео манульчик с интересом катает теннисный мячик, а в моменты, когда игра его захватывает, он даже смешно переворачивается и прогибается под себя — один в один, как домашняя кошка. Вот только выражение мордочки у него не меняется даже во время игры — как было сурово-хмурым, так и остается.

Хмурый манул позабавил соцсети игрой в мячик.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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