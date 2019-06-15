«Да это же латте!»: новосибирцы сравнили разлитое на дороге дизтопливо с кофе
Сибиряки, при виде лужи во дворе дома в одном из дворов Новосибирска, из-за ее бело-коричневой густой пены, сравнили ее с кофейным напитком.
— Во дворе домов по улице Республиканская произошел разлив дизельного топлива из фуры, водитель которой пробил бак, подъезжая к остановке «Дом одежды». Приезжал пожарный расчет, залили сверху все пеной. Теперь этот раствор так и разливается во дворе деревянных домов, где играют дети, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Новосибирцам залитое пеной дизтопливо сразу напомнило кофейный напиток, что они и стали обсуждать в комментариях. Вот что они пишут:
— Я подумал, это кофе.
— Капучино разлили.
— Да это латте же!
— Круто выглядит.
Пролитое на дороге дизтопливо залили пеной, во избежание ЧП. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU