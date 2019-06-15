2019-06-15T07:44:41+03:00
Общество

«Да это же латте!»: новосибирцы сравнили разлитое на дороге дизтопливо с кофе

Инцидент с разлитой опасной жидкостью произошел в Дзержинском районе в пятницу, 14 июня
Надежда ЯРКОВА
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Сибирякам, разлитая по дороге субстанция, напомнила кофе с пенкой. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Сибирякам, разлитая по дороге субстанция, напомнила кофе с пенкой. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Сибиряки, при виде лужи во дворе дома в одном из дворов Новосибирска, из-за ее бело-коричневой густой пены, сравнили ее с кофейным напитком.

— Во дворе домов по улице Республиканская произошел разлив дизельного топлива из фуры, водитель которой пробил бак, подъезжая к остановке «Дом одежды». Приезжал пожарный расчет, залили сверху все пеной. Теперь этот раствор так и разливается во дворе деревянных домов, где играют дети, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Новосибирцам залитое пеной дизтопливо сразу напомнило кофейный напиток, что они и стали обсуждать в комментариях. Вот что они пишут:

— Я подумал, это кофе.

— Капучино разлили.

— Да это латте же!

— Круто выглядит.

Пролитое на дороге дизтопливо залили пеной, во избежание ЧП. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Пролитое на дороге дизтопливо залили пеной, во избежание ЧП. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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