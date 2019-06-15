«Двух человек зажало в машине»: на Димитровском мосту произошло массовое ДТП из четырех машин

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-15T06:44:46+03:00

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На Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись четыре иномарки — четыре человека госпитализированы.

— При движении в сторону правого берега на мосту столкнулись три кроссовера — Toyota Rav4, Honda H-RV, BMW X5 и седан Honda Civic. Двух человек зажало в одной машине. На месте аварии работали две машины реанимации, спасатели и сотрудники полиции, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В ДТП из четырех машин пострадали четыре человека.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидец добавил, что от удара, все автомобили получили заметный урон, лишившись передних частей.

— Водитель за рулем BMW ехал с правого берега на левый и, с его слов, перед ним резко выскочил белый автомобиль. Из-за этого он резко перестроился и задел «Тойоту», которая, в свою очередь, вылетает на встречную полосу и врезается в H-RV. Водитель, за рулем седана не успел оттормозиться и также попал в ДТП. Госпитализированы два человека: водитель Honda HR-V и пассажир, — рассказали «АСТ-54» в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Все машины получили значительные повреждения в аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU