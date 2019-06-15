Погода на день в Новосибирске: 15 июня будет плюс 17 градусов и грозы

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-15T05:57:20+03:00

Сегодня в городе могут быть дожди, грозы. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет до плюс 19 градусов, небольшой ветер и осадки в некоторых районах, местами с грозами.

— В субботу, 15 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, днем местами гроза. Температура днем составит плюс 17-19 градусов, к ночи похолодает до плюс 8-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 16-21 градусов, ночная около плюс 8-13 градусов, по северо-западу до плюс 2-7 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. Такая погода продлится до конца недели и всю следующую.

ИСТОЧНИК KP.RU