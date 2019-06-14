Миссия выполнима: деревенский воришка вынес телевизор через окно

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-14T11:37:07+03:00

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В Барабинском районе 44-летний мужчина вскрыл окно квартиры на первом этаже, пока никого не было дома. Вору приглянулся только телевизор, который он вынес тем же путем, которым пришел. Хозяин дома вернулся вечером. Поняв, что кто-то побывал у него в квартире, вызвал полицию.

Преступника нашли не так далеко от Барабинска — в деревне Бадашки. От телевизора он уже успел избавиться, продав ворованный телевизор неизвестному. За это преступление 44-летний сибиряк может сесть в тюрьму на шесть лет. В МВД по области прокомментировали дело:

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU