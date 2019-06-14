Новосибирцев просят рассказать, чем их впечатляет Россия

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-14T11:30:15+03:00

Поучаствовать в марафоне новосибирцы могут до 17 июня. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

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В Новосибирской области проходит марафон «Россия впечатляет», посвященный прошедшему Дню России.

- Это необычный марафон: главная его - тема - впечатления, который подарила нам большая и малая родина, семья, друзья, близкие люди, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Поучаствовать в марафоне очень легко: нужно вступить в группу Центра патриотического воспитания Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»,

- Далее необходимо сделать репост записи об акции и в комментариях написать, чем впечатляет, знаменит ваш район или твой город, - продолжает Ольга Липатникова. Свой комментарий нужно начинать фразой «А у нас в … », к записи необходимо прикрепить фото или видео.

Победителей акции выберут 18 июня: они получат в подарок бутылки для воды, сертификаты в кинотеатр Победа, сертификаты на приобретение цифровой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU