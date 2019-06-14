7-летнего Тиму спасает родная сестра: новосибирскому мальчику надо провести вторую пересадку костного мозга

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-14T11:24:40+03:00

Тимофей Зорин ждет в гости сестру, она может спасти ему жизнь. Фото: www.save-life.ru

Для того чтобы 12-летняя девочка вместе с отцом приехала в питерскую клинику нужна помощь неравнодушных людей

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Тимофей Зорин живет в многодетной семье в селе Ленинское Новосибирской области. Год назад у него диагностировали тяжелое заболевание нейробластома IV стадии с метастазами в спинной мозг и кости. Мальчик уже прошел через восемь курсов химеотерапии. Опухоль удалили, сделали пересадку костного мозга, донором стала мама. Лечение мальчик проходил в НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге.

Сначала все шло хорошо, операция прошла успешно. Но не так давно организм мальчика дал реакцию «трансплантат против хозяина». Костный мозг родного человека никак не хочет приживаться. Есть еще один вариант спасти жизнь. 12-летняя сестра Тимофея тоже может стать донором костного мозга. Операцию врачи проведут бесплатно, но чтобы девочка Ульяна вместе с папой приехала к брату в Санкт-Петербург, надо купить авиабилеты. Это 47,5 тысяч рублей, которых у семьи нет.

— Тима очень славный, добрый и умный мальчик. Он хочет стать поваром, когда вырастет, или шахматистом, он еще не решил окончательно, рассказывают родители мальчика.

Помочь семье можно через благотворительный фонд «Защити жизнь». Контакты для связи: 8 (383)-306-16-16, 8-913-739-67-70. Также оказать помощь можно через сайт фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU