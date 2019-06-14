«Мамаши уничтожали взглядом»: накаченная сибирячка устроила откровенную фотосессию на детской площадке
Новосибирский фотограф Михаил Решетников выложил серию фото фитнесс-тренера Ольги Мелешко. Женщина на камеру показывает красивое и рельефное тело. За притягательной картинкой скрывается противостояние хрупкости и силы, мягкости и упорства.
Кроме спорта Ольга занимается саморазвитием: смотрит исторические фильмы, читает книги про искусство, слушает образовательные подкасты. Фото: Михаил Решетников.
В своем «инстаграме» она пишет философские посты о психологии людей, отношении к отдельной личности, нестандартности. Последнее относится и к самой Ольге. Найдутся люди, которые назовут ее тело перекаченным и некрасивым:
— Вот надо это симпотной девчонке, — комментируют ее фотографии некоторые.
— Руки плечи, это же со спины мужик, хоть и с красивой задницей, — критикуют другие.
Ольга не раз участвовала и занимала призовые места в конкурсах по бодибилдингу. Фото: Михаил Решетников.
Еще менее терпимы к накаченным женщинам на детских площадках, в особенности, когда они в коротких шортах и открытом топе. Для серии Михаил фотографировал не только в студии, но и на улице рядом со спортивными тренажерами. Можно догадаться, как реагировали мамы и их дети на такую «тетю»:
— Детишки с игровой площадки смотрели с любопытством. Их мамаши уничтожали нас взглядом. Не переживайте, все откровенные фотографии мы сняли в студии, борцы за семейные скрепы могут спать спокойно, — пишет в своем блоге Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU