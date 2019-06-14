«Мамаши уничтожали взглядом»: накаченная сибирячка устроила откровенную фотосессию на детской площадке

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-14T11:01:42+03:00

Дети с интересом смотрели на происходящее, мамы — с недовольством

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников выложил серию фото фитнесс-тренера Ольги Мелешко. Женщина на камеру показывает красивое и рельефное тело. За притягательной картинкой скрывается противостояние хрупкости и силы, мягкости и упорства.

Кроме спорта Ольга занимается саморазвитием: смотрит исторические фильмы, читает книги про искусство, слушает образовательные подкасты. Фото: Михаил Решетников.

В своем «инстаграме» она пишет философские посты о психологии людей, отношении к отдельной личности, нестандартности. Последнее относится и к самой Ольге. Найдутся люди, которые назовут ее тело перекаченным и некрасивым:

— Вот надо это симпотной девчонке, — комментируют ее фотографии некоторые.

— Руки плечи, это же со спины мужик, хоть и с красивой задницей, — критикуют другие.

Ольга не раз участвовала и занимала призовые места в конкурсах по бодибилдингу. Фото: Михаил Решетников.

Еще менее терпимы к накаченным женщинам на детских площадках, в особенности, когда они в коротких шортах и открытом топе. Для серии Михаил фотографировал не только в студии, но и на улице рядом со спортивными тренажерами. Можно догадаться, как реагировали мамы и их дети на такую «тетю»:

— Детишки с игровой площадки смотрели с любопытством. Их мамаши уничтожали нас взглядом. Не переживайте, все откровенные фотографии мы сняли в студии, борцы за семейные скрепы могут спать спокойно, — пишет в своем блоге Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU