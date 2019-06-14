635 килограмм веса: новосибирский атлет оказался самым сильным пауэрлифтером
Чемпионат и первенство мира по классическому пауэрлифтингу, где новосибирский спортсмен в седьмой раз стал чемпионом мир, проходит в шведском городе Хольсинборг. В соревнованиях участвуют более 1000 атлетов из 65 стран.
— Новосибирский атлет, заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко в седьмой раз выиграл титул чемпиона мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье без использования специальной экипировки, — рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
Федосиенко стал первым среди мужчин в весовой категории до 59 кг, набрав в сумме троеборья 635 кг. С таким результатом новосибирский спортсмен оставил далеко позади себя эквадорца Франклина Леона, который сделал 602,5 кг и японца Аюми Хисатсуне, набравшего в сумме 587,5 кг.
В министерстве отметили, что помимо семи золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира без экипировки, Федосиенко 13-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу в экипировке и двукратный абсолютный чемпион Всемирных игр.
Атлет поднял в троеборье общий вес в 635 кг. Фото: международной федерации пауэрлифтинга.
ИСТОЧНИК KP.RU