635 килограмм веса: новосибирский атлет оказался самым сильным пауэрлифтером

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-14T10:23:29+03:00

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Чемпионат и первенство мира по классическому пауэрлифтингу, где новосибирский спортсмен в седьмой раз стал чемпионом мир, проходит в шведском городе Хольсинборг. В соревнованиях участвуют более 1000 атлетов из 65 стран.

— Новосибирский атлет, заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко в седьмой раз выиграл титул чемпиона мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье без использования специальной экипировки, — рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Федосиенко стал первым среди мужчин в весовой категории до 59 кг, набрав в сумме троеборья 635 кг. С таким результатом новосибирский спортсмен оставил далеко позади себя эквадорца Франклина Леона, который сделал 602,5 кг и японца Аюми Хисатсуне, набравшего в сумме 587,5 кг.

В министерстве отметили, что помимо семи золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира без экипировки, Федосиенко 13-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу в экипировке и двукратный абсолютный чемпион Всемирных игр.

Атлет поднял в троеборье общий вес в 635 кг. Фото: международной федерации пауэрлифтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU