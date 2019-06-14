Ушел из больницы: в Новосибирске пропал мужчина в тряпичных туфлях

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-14T09:18:10+03:00

О местонахождении новосибирца ничего не известно уже 4 дня

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 71-летнего Виктора Анатольевича Литвинова, который 10 июня, около 22:00 ушел с территории Городской клинической больницы № 34 в Ленинском районе Новосибирска, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

— Приметы: рост попавшего мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в светло-серую ветровку, темно-синюю клетчатую рубашку, темные штаны и темные тряпичные туфли, — говорится в ориентировке

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Виктора Литвинова, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

Местонахождение новосибирца не известно с 10 июня. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU