Ушел из больницы: в Новосибирске пропал мужчина в тряпичных туфлях
Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 71-летнего Виктора Анатольевича Литвинова, который 10 июня, около 22:00 ушел с территории Городской клинической больницы № 34 в Ленинском районе Новосибирска, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
— Приметы: рост попавшего мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза голубые. Был одет в светло-серую ветровку, темно-синюю клетчатую рубашку, темные штаны и темные тряпичные туфли, — говорится в ориентировке
Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Виктора Литвинова, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.
Местонахождение новосибирца не известно с 10 июня. Фото: поисковый отряд «Маяк».
ИСТОЧНИК KP.RU