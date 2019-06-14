«Сеточка противомоскитная, намордная»: Шура прошелся по городу с авоськой на голове
Шура в своем «Инстаграме» выложил новое видео, где он разгуливает по городу с сумкой-авоськой на голове.
— Кто-то празднует День России, а кто-то день торговли, — так подписал свой шуточный ролик певец.
Артист идет по улице с сеткой-сумкой на голове и словно торговка, расхваливает свой товар, размахивая другой такой же сеткой в руке.
— Недорого подходим, берем, сеточка москитная, намордная. Все цвета есть! — кричит на всю улицу Шура.
Поклонники отметили и по достоинству оценили чувство юмора своего кумира. Вот что они пишут артисту в комментариях:
— Вам давно пора открывать свой канал — Юмор от Шуры. Думаю, просмотры будут зашкаливать.
— Позитив от Шуры зашкаливает. Умничка, обожаю, продолжай в том же духе.
— Александр, как же Вы умеете поднять настроение, когда его нет. Вашим друзьям повезло с Вами.
— Такой клевый! Позитивный! Смотришь, и настроение поднимается!
— Вы сделали мой день, спасибо! Хочу сетку москитную.
— Сколько??? Беру две!!!
— Надеюсь, распродали, — написал один из фанатов.
Шура прошелся по городу с авоськой на голове.
ИСТОЧНИК KP.RU