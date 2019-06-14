2019-06-14T07:56:58+03:00
Общество

«Сеточка противомоскитная, намордная»: Шура прошелся по городу с авоськой на голове

У Шуры оказался не только певческий талант, но и отличное чувство юмора с задатками торговца
Надежда ЯРКОВА
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Певец решил попробовать себя в роли торговца авоськами. Стоп-кадр с видео: instagram.com/shuramedvedev.Певец решил попробовать себя в роли торговца авоськами. Стоп-кадр с видео: instagram.com/shuramedvedev.
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Шура в своем «Инстаграме» выложил новое видео, где он разгуливает по городу с сумкой-авоськой на голове.

— Кто-то празднует День России, а кто-то день торговли, — так подписал свой шуточный ролик певец.

Артист идет по улице с сеткой-сумкой на голове и словно торговка, расхваливает свой товар, размахивая другой такой же сеткой в руке.

— Недорого подходим, берем, сеточка москитная, намордная. Все цвета есть! — кричит на всю улицу Шура.

Поклонники отметили и по достоинству оценили чувство юмора своего кумира. Вот что они пишут артисту в комментариях:

— Вам давно пора открывать свой канал — Юмор от Шуры. Думаю, просмотры будут зашкаливать.

— Позитив от Шуры зашкаливает. Умничка, обожаю, продолжай в том же духе.

— Александр, как же Вы умеете поднять настроение, когда его нет. Вашим друзьям повезло с Вами.

— Такой клевый! Позитивный! Смотришь, и настроение поднимается!

— Вы сделали мой день, спасибо! Хочу сетку москитную.

— Сколько??? Беру две!!!

— Надеюсь, распродали, — написал один из фанатов.

Шура прошелся по городу с авоськой на голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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