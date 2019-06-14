2019-06-14T06:43:19+03:00
Общество

Ночевала у женщины: потерявшуюся в Кольцово девочку нашли утром

Пропавшую накануне днем школьницу удалось найти только сегодня утром
Надежда ЯРКОВА
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Школьница нашлась сегодня утром. Фото: поисково отряда "Маяк".Школьница нашлась сегодня утром. Фото: поисково отряда "Маяк".
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Поиски пропавшей в наукограде Кольцово девочки остановлены — её нашли утром в пятницу, 14 июня. Сейчас ребёнок с мамой находится в отделе полиции, для выяснения обстоятельств произошедшего.

— Школьница нашлась, она жива, здорова. Как оказалось, ночевала у местной жительницы, женщины. У девочки сложный характер. Хотела больше гулять, чем надо. Обиделась и ушла из дома, — рассказал «КП» — Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Напомним, девочка пропала днем 13 июня с детской площадки у школы № 5 в Кольцово Новосибирской области. В поиске пропавшего ребенка участвовали полиция, волонтеры и местные жители.

Волонтеры благодарят всех, кто помогал в поиске ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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