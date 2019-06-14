2019-06-14T06:12:35+03:00
Недвижимость

Дом на Республиканской удивляет высокими темпами строительства

Многие новосибирцы с интересом наблюдают за строительством нового объекта ГК «Расцветай» - Дома на Республиканской
Поделиться:
Для удобства будущих новоселов на стройплощадке Дома на Республиканской расположен отдел продаж.Для удобства будущих новоселов на стройплощадке Дома на Республиканской расположен отдел продаж.
Изменить размер текста:

Объект расположен в Дзержинском районе и представляет собой 17-этажный панельный дом, рассчитанный на 95 квартир площадью от 26,7 кв. м до 79,4 кв. м.

Заинтересованность горожан обусловлена тем, что продажи квартир в этом доме были открыты 22 мая 2019-го, а срок сдачи намечен уже на декабрь этого года. Работы на новом объекте идут полным ходом. На сегодняшний день уже монтируются стеновые панели 7-го этажа.

Визитной карточкой объектов ГК «Расцветай» являются - удобная транспортная развязка, развитая инфраструктура района и обустроенная безопасная придомовая территория. Дом на Республиканской также не стал исключением. Его расположение сочетает в себе преимущества развитой инфраструктуры одного из старейших районов Новосибирска с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом расположены две остановки общественного транспорта «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов «Новосибирск - Восточный» благодаря чему новоселы могут добраться до центра города всего за 15-20 минут. А огороженный двор без машин, вход через домофон, детские игровые и workout-комплексы - обеспечат жителям Дома на Республиканской безопасную и комфортную атмосферу.

Для удобства будущих новоселов на стройплощадке Дома на Республиканской расположен отдел продаж, где можно получить более подробную информацию и понаблюдать за ходом строительства объекта.

Подробности по телефону: +7 (383) 255-88-22

В офисе продаж:

ул. 25 лет Октября, 1/1

Проектная декларация на сайте застройщика ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» республиканская.рф

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночевала у женщины: потерявшуюся в Кольцово девочку нашли утром
«Всю ночь громко звал маму и папу»: малыш, выпавший с 4-го этажа, пошел на поправку
Поиски продолжаются: в Кольцово ищут пропавшую с детской площадки 11-летнюю девочку
Как ураган пронесся: новосибирцы делятся последствиями обрушившейся на Новосибирск стихии
Погода на день в Новосибирске: 14 июня будет плюс 22 градусов и грозы
Как просил дед: Владимир Тарасенко устроил для новорожденного сына фотосессию в Кубке Стэнли
Ушла с детской площадки: в Кольцово пропала 11-летняя девочка
Все загорелось мгновенно: в Новосибирске молния подожгла дом
Маленькая, а уже с короной: 4-летнюю девочку признали лучшей в мире моделью
«Вместо 200 тысяч рублей - 200 стогов»: судебные приставы арестовали у неплательщика алиментов сено
«Этот мех на костюме разбойника его раздражал»: новосибирец избил школьника-косплейщика и выстрелил в него
Две недели без сна: жители спального района Новосибирска жалуются на ночную стройку под окнами
В Новосибирске 17-летнюю девушку убило молнией
В Новосибирской области губернатор открыл современную молочную ферму
Забавные мордашки: фотограф разрисовала козлика и лошадку, пока они пытались съесть краску
Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник