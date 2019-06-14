2019-06-14T06:16:45+03:00
Происшествия

«Всю ночь громко звал маму и папу»: малыш, выпавший с 4-го этажа, пошел на поправку

Пострадавшего накануне в Бердске малыша увезли в Центральную городскую больницу
Надежда ЯРКОВА
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Ребенок чудом выжил, выпав с четвертого этажа.Ребенок чудом выжил, выпав с четвертого этажа.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ЧП, которое могло закончиться трагедией, произошло вечером в четверг, 13 июня в Микрорайоне Бердска на улице Рогачева,6. Там ребенок выпал из окна четвертого этажа через москитную сетку.

— После падения ребенок плакал, а мать кричала на весь двор. Потом она спустилась вниз, взяла ребенка на руки и долго не могла дозвониться по домофону, чтобы вернуться в квартиру. После приехала «скорая», которая увезла маму с плачущим ребенком в больницу, — рассказал бердскому сайту «Свидетель» житель соседнего с дома Алексей.

Пол выпавшего ребенка очевидец на вид определить затруднился, добавив, что возраст малыша «по максимуму» годика два.

По словам медиков, состояние мальчика удовлетворительное. Он находится под наблюдением реаниматологов.

— Находясь под наблюдением реаниматологов, он всю ночь громко звал папу и маму. Особенно маму, так как мальчик до сих пор находится на грудном вскармливании, — передает издание слова старшей медсестры городской больницы Елены Малиновской.

После тщательного обследования медики не обнаружили ни одной серьезной травмы и в голос утверждают: «Парень в рубашке родился!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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