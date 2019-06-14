2019-06-14T05:41:05+03:00
Общество

Поиски продолжаются: в Кольцово ищут пропавшую с детской площадки 11-летнюю девочку

Сейчас волонтеры проверяют информацию о местах, где предположительно видели ребенка
Надежда ЯРКОВА
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Пропавшую в Кольцово девочку пока не нашли. Фото: vk.com/dpso_mayakПропавшую в Кольцово девочку пока не нашли. Фото: vk.com/dpso_mayak
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Волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей накануне в наукограде Кольцово 11-летней Яны Гуньковой, а также проверяют информацию о местах, где ее могли видеть.

— Девочку пока не нашли, поисково-спасательные работы продолжаются. В 10:30 готовится выезд на место сбора для поисков — на парковке возле дома на улице Кольцово,15, — рассказала заместитель руководителя отряда «Маяк» Анастасия Уфимцева.

Она добавила, что после вчерашней работы начали активно поступать свидетельства о местах, где вчера предположительно видели Яну. Сейчас волонтеры едут их отрабатывать и проверять.

Напомним, девочка пропала днем 13 июня с детской площадки у школы № 5 и с тех пор ребенка никто не видел. Приметы пропавшей девочки: рост 123 сантиметра, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, обычно собранные в хвост, серо-зеленые глаза. На ней была зеленая футболка с коротким рукавом, темно-синие брюки и темно-коричневые туфли.

Всех, кто знает о месте нахождения пропавшей девочки или видел ее в городе, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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