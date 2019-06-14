Как ураган пронесся: новосибирцы делятся последствиями обрушившейся на Новосибирск стихии

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-14T04:25:28+03:00

После обильного ливня в центре Новосибирска провалился асфальт, а ветер вырвал в разных частях города несколько деревьев с корнем

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В четверг, 13 июня Новосибирск накрыло сильным ливнем, который сопровождался грозами и молниями. Не обошлось и без последствий.

— На улице Советской возле дома №52 провалилось дорожное покрытие, в результате чего образовалась довольно внушительная яма. Похожий «портал» на дороге рискует открыться рядом с перекрестком Красного проспекта и улицы Писарева, ловушка ожидает водителей в среднем ряду при движении в сторону площади Ленина, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Другие стали очевидцами, как в Дзержинском районе, рядом с домом №9 на улице Шекспира, на припаркованный кроссовер Hyundai Tucson упало дерево. Пострадавших нет.

— Возле дома №25/1 на улице Александра Невского другое дерево прилегло на припаркованный хэтчбек Toyota Ist. А на проспекте Дзержинского с корнем вырвало дерево рядом с остановкой «Радиоколледж», также на 2-ом переулке Седова завалилась ель, — делятся последствиями стихии подписчики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714629" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы делятся последствиями обрушившейся на Новосибирск стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU