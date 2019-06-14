Погода на день в Новосибирске: 14 июня будет плюс 22 градусов и грозы

СЕГОДНЯ 03:36 2019-06-14T03:36:52+03:00

Сегодня в городе ожидается дождь и грозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают новосибирцам не жаркий день с дождем и грозами

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Сегодня в городе будет до плюс 22 градусов и осадки: дожди, по области возможен град.

— В пятницу, 14 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по востоку при грозах местами умеренные дожди, град. Дневная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов, по юго-востоку до плюс 22 градусов, ночная около плюс 3-8 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. Такая погода сохранится до конца недели, будет не очень жарко и дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU