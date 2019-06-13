Как просил дед: Владимир Тарасенко устроил для новорожденного сына фотосессию в Кубке Стэнли

СЕГОДНЯ 22:14 2019-06-13T22:14:16+03:00

Хоккеист пообещал своим родным, что сделает такие снимки, и слово сдержал

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О том, чтобы устроить новорожденному малышу фотосессию в кубке Стэнли, Владимира Тарасенко, завоевавшего главный трофей американский хоккеистов, просили его бабушка и дедушка.

- Мы говорили: «Вов, Овечкин чашу наполнил черной икрой, а ты малыша туда посади», - рассказала КП-Новосибирск Валентина Дмитриевна, бабушка спортсмена.

Хоккеист свое слово сдержал: вечером 13 июня в «Инстаграме» Яны Тарасенко, жены спортсмена, появился этот снимок. Трогательный кадр за считанные минуты собрал более 6,3 тысяч лайков и множество восторженных комментариев:

- Мы ждали этой фотки, - пишут одни.

- Я не знаю никого, кто мог бы сказать, что спал в Кубке Стэнли, - восхищаются вторые.

- Год приятных ожиданий и свершений! Счастья Вашей семье, - желают третьи.

А вот назовут ли родители малыша Стэнли, как того хотела бабушка, пока неясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU