Ушла с детской площадки: в Кольцово пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 21:09 2019-06-13T21:09:33+03:00

В момент исчезновения на Яне Гуньковой была зеленая футболка с коротким рукавом

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Полиция и волонтеры уже несколько часов ищут пропавшую в Кольцово школьницу - 11-летнюю Яну Гунькову. Известно, что девочка играла на детской площадке у школы № 5, но около двух часов дня ушла оттуда. И с тех пор ребенка никто не видел.

- Приметы пропавшей девочки такие: рост 123 сантиметра, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, обычно собранные в хвост, серо-зеленые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».

Когда Яну видели в последний раз на детской площадке, на ней была надета зеленая футболка с коротким рукавом, темно-синие брюки, темно-коричневые туфли.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшей девочки или видел ее в городе после 14.00, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU