Все загорелось мгновенно: в Новосибирске молния подожгла дом

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-13T16:51:03+03:00

Несчастье случилось с домом, напротив многоквартирного дома на улице Аренского, 9б. Фото: скрин из видео «Инцидент Новосибирск»

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Стихийный пожар случился в микрорайоне «Стрижи». В группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором молния бьет в кровлю здания, из-за чего она вспыхивает:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714576" frameborder="0"></iframe> В Стрижах молния попала в дом и подожгла его.

— Молний ударила в частный дом, напротив многоквартирного дома на улице Аренского, 9б. Из-за действия стихии, крыша строения загорелась, — уточняется в «Инциденте Новосибирск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714577" frameborder="0"></iframe> Здания не успело сильно пострадать, люди не пострадали..

Люди в сети удивились тому, как вовремя местный заснял разряд:

— Откуда оператор знал, что туда молния ударит, — задаются вопросом некоторые.

— А чего он вдруг снимал этот момент, — подозревают что-то одни.

— Прирожденный репортёр по стихиям, — отмечают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU