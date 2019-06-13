Все загорелось мгновенно: в Новосибирске молния подожгла дом
Стихийный пожар случился в микрорайоне «Стрижи». В группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором молния бьет в кровлю здания, из-за чего она вспыхивает:
В Стрижах молния попала в дом и подожгла его.
— Молний ударила в частный дом, напротив многоквартирного дома на улице Аренского, 9б. Из-за действия стихии, крыша строения загорелась, — уточняется в «Инциденте Новосибирск.
Здания не успело сильно пострадать, люди не пострадали..
Люди в сети удивились тому, как вовремя местный заснял разряд:
— Откуда оператор знал, что туда молния ударит, — задаются вопросом некоторые.
— А чего он вдруг снимал этот момент, — подозревают что-то одни.
— Прирожденный репортёр по стихиям, — отмечают другие.
ИСТОЧНИК KP.RU