2019-06-13T14:01:21+03:00
Общество

Две недели без сна: жители спального района Новосибирска жалуются на ночную стройку под окнами

В Кировском районе машины перевозят стройматериалы по ночам и мешают спать жильцам
София КРАМЕР
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Автомобили ездят под окнами вереницами. На фото - пара грузовиков с включенными фарами.Автомобили ездят под окнами вереницами. На фото - пара грузовиков с включенными фарами.
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По словам жителей микрорайона «Матрешкин двор», уже вторую неделю они испытывают проблемы со сном из-за громких звуков автомобилей, которые везут стройматериалы на стройку компании «Вира-стой». Объекты находятся через дорогу от жилмассива.

— Бывают случаи, когда возможно промолчать, но данная ситуация перебор, — рассказывает очевидица, проживающая на ул. Петухова, 95, — Ульяна Дураченко. — Уже долгое время застройщик ведет работы в Кировском районе.

Как говорят жильцы, всю ночь КАМАЗы ездят, разгружая строительные материалы до самого рассвета. Машины ездят с интервалом 5-10 минут, на большой скорости, а также сигналят друг другу, не давая спать горожанам. Днем машины не появляется, работают только в ночное время суток. Шум не дает спать всему району, закрытые окна тоже не помогают.

— У меня ребенку полтора года, спим в душной комнате, с закрытыми окнами, так как при открытых окнах спать невозможно. За ночь ребенок просыпается по 5-6 раз, и уложить невозможно, потому что очень шумно, — рассказывает Ульяна.

Девушка обратилась к застройщику по электронной почте с требованием прекратить нарушение прав жителей на отдых, на что пока не получают никаких ответов.

Сибиряки готовят обращение в мэрию города, прокуратуру, а также органы, уполномоченные на контроль деятельности строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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