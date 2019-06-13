В Новосибирске молодую девушку убило молнией
В 17-летнюю жительницу Колыванского района ударила молния. Это произошло сегодня, 13 июня. Плохая погода застала девушку на улице, она шла в село Новотырышкино. Неожиданно в нее ударил разряд молнии. В следственном межрайонном отделе говорят, что она умерла на месте:
— От полученных телесных повреждений она скончалась. По этому поводу организовано проведение проверки.
МЧС напоминает, как себя вести при таких погодных условиях:
— При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Во время молнии постарайтесь не находиться на открытой местности, вблизи металлических сооружений, линий электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU