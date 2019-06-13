2019-06-13T13:13:23+03:00
Происшествия

В Новосибирске молодую девушку убило молнией

От полученных травм она скончалась на месте
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ей было всего 17-лет.Ей было всего 17-лет.Фото: Ростислав НЕТИСОВ
Изменить размер текста:

В 17-летнюю жительницу Колыванского района ударила молния. Это произошло сегодня, 13 июня. Плохая погода застала девушку на улице, она шла в село Новотырышкино. Неожиданно в нее ударил разряд молнии. В следственном межрайонном отделе говорят, что она умерла на месте:

— От полученных телесных повреждений она скончалась. По этому поводу организовано проведение проверки.

МЧС напоминает, как себя вести при таких погодных условиях:

— При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Во время молнии постарайтесь не находиться на открытой местности, вблизи металлических сооружений, линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две недели без сна: жители спального района Новосибирска жалуются на ночную стройку под окнами
В Новосибирской области губернатор открыл современную молочную ферму
Забавные мордашки: фотограф разрисовала козлика и лошадку, пока они пытались съесть краску
Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник
«Покормите ее»: девушка в прозрачном топе поразила пассажиров метро своей худобой
ЧП в Дзержинском районе: под окнами жилого дома нашли мертвого мужчину
Мчался на скорости 90 км/ч: водитель «Жигулей» пойдет под суд за гибель двух пассажирок в ДТП на трассе
Ограбили и бросили на улице: в Новосибирске подростки напали на пенсионера
Когда видно все: девушка в слишком коротких шортах позабавила соцсети
В реку выбросили отходы? Новосибирец увидел на берегу протоки, впадающей в Обь, сотни умерших рыб
Принес удачу: команда Тарасенко впервые стала обладателем Кубка Стэнли
«Бывшую спроси»: новосибирцу изуродовали внедорожник, облив его кислотой и монтажной пеной
Смешно и трогательно: девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей
Погода на день в Новосибирске: 13 июня будет дождь и порывистый ветер
«Можно я уродиной похожу»: Валерию раскритиковали в соцсетях за кроссовки на концерте в Новосибирске
«Дичь просто»: пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке
Пушистая патриотка: ручная белочка смешно поздравила всех с Днем России
Рыбачила с сестрой: под Новосибирском в реке утонула 7-летняя девочка
Фотографии Дня России 12 июня 2019 в Новосибирске: флаги рисуют и даже надувают
Обидчивый должник: из-за разборок с судебными приставами новосибирец чуть не лишился авто
«Малышка старается»: видео с первыми прыжками домашней белочки позабавило соцсети
Ушел в зимних ботинках и пуховике: в Новосибирске пропал 54-летний мужчина
В Новосибирске дерево разрушило интерактивную стену, посвященную царской семье
Погода на день в Новосибирске: 12 июня будет плюс 27 градусов