В Новосибирске молодую девушку убило молнией

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-13T13:13:23+03:00

Ей было всего 17-лет. Фото: Ростислав НЕТИСОВ

От полученных травм она скончалась на месте

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В 17-летнюю жительницу Колыванского района ударила молния. Это произошло сегодня, 13 июня. Плохая погода застала девушку на улице, она шла в село Новотырышкино. Неожиданно в нее ударил разряд молнии. В следственном межрайонном отделе говорят, что она умерла на месте:

— От полученных телесных повреждений она скончалась. По этому поводу организовано проведение проверки.

МЧС напоминает, как себя вести при таких погодных условиях:

— При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! Во время молнии постарайтесь не находиться на открытой местности, вблизи металлических сооружений, линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU