Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-13T11:06:49+03:00

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В Новосибирске сотрудники ДПС задержали угонщика внедорожника, который, как выяснилось, он украл у своего отца.

— Инцидент произошел днем в среду, 12 июня на улице Московской в Октябрьском районе. Экипаж ДПС ГИБДД задержали водителя Toyota Surf, попавшего на нем ДТП. Как выяснилось во время проверки документов, машина принадлежит его отцу и была угнана от дома по улице Кирова, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские очень быстро установили личность устроившего аварию водителя — им оказался 36-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотиков.

— В отношении задержанного новосибирца возбуждено уголовное дело по статье — угон. Внедорожник же вернули владельцу — его отцу, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU