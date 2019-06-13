2019-06-13T11:06:49+03:00
Общество

Попался, когда угодил в аварию: новосибирец разбил угнанный у отца внедорожник

Новосибирец попал в аварию на угнанной машине родителя
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина попал в ДТП на угнанной машине.Мужчина попал в ДТП на угнанной машине.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новосибирске сотрудники ДПС задержали угонщика внедорожника, который, как выяснилось, он украл у своего отца.

— Инцидент произошел днем в среду, 12 июня на улице Московской в Октябрьском районе. Экипаж ДПС ГИБДД задержали водителя Toyota Surf, попавшего на нем ДТП. Как выяснилось во время проверки документов, машина принадлежит его отцу и была угнана от дома по улице Кирова, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские очень быстро установили личность устроившего аварию водителя — им оказался 36-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотиков.

— В отношении задержанного новосибирца возбуждено уголовное дело по статье — угон. Внедорожник же вернули владельцу — его отцу, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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