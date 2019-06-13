«Покормите ее»: девушка в прозрачном топе поразила пассажиров метро своей худобой
В Новосибирске девушка устроила фотосессию в вагоне метро в прозрачном топе, залепив грудь изолентой.
— Не прислоняться! — фото с полуобнаженной девушкой в прозрачном топе с такой надписью появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». Кадр вызвал бурную реакцию среди комментаторов, в основном, сибиряки были ошарашены изрядной худобой девушки из-за чересчур выпирающих ребер, а образ на фото напомнил им главную героиню фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент» — Лилу. Вот что они пишут:
— Да это же Пятый элемент.
— Что под грудью?
— Покормите ее.
— Наверное, в этот момент мама зашла и у нее случился инфаркт, — пытается шутить один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU