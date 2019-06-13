«Покормите ее»: девушка в прозрачном топе поразила пассажиров метро своей худобой

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-13T10:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске девушка устроила фотосессию в вагоне метро в прозрачном топе, залепив грудь изолентой.

— Не прислоняться! — фото с полуобнаженной девушкой в прозрачном топе с такой надписью появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». Кадр вызвал бурную реакцию среди комментаторов, в основном, сибиряки были ошарашены изрядной худобой девушки из-за чересчур выпирающих ребер, а образ на фото напомнил им главную героиню фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент» — Лилу. Вот что они пишут:

— Да это же Пятый элемент.

— Что под грудью?

— Покормите ее.

— Наверное, в этот момент мама зашла и у нее случился инфаркт, — пытается шутить один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU