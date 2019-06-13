ЧП в Дзержинском районе: под окнами жилого дома нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-13T09:10:54+03:00

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Инцидент произошел в четверг, 13 июня в Дзержинском районе. Там под окнами панельной девятиэтажки нашли тело погибшего мужчины.

— Утром на улице Королева, у дома №14/2, прохожие обнаружили тело молодого человека, на вид 25-30 лет. Позже стало известно, что человек выпал с балкона, расположенного на восьмом этаже, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что от полученных травм мужчина скончался на месте. На месте работают сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются.

В полиции также рассказали о произошедшем.

— Сообщение о том, что под окнами многоэтажного дома лежит мужчина поступило в 9:51 утра. На место выезжали сотрудники «Дзержинского» отдела полиции. Установлено, что на улице Королева из окна квартиры выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники проводят проверку, устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства происшествия, — отметили в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU