2019-06-13T08:39:41+03:00
Происшествия

Мчался на скорости 90 км/ч: водитель «Жигулей» пойдет под суд за гибель двух пассажирок в ДТП на трассе

Мужчина устроил смертельное ДТП на трассе, выехав на скорости на «встречку» — двое погибли и один получил травмы
Надежда ЯРКОВА
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Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за ДТП с погибшими пассажирами.Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за ДТП с погибшими пассажирами.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Прокуратура Черепановского района направила в районный суд уголовное дело по ДТП, в котором погибли две пассажирки.

— Как стало известно следствию, авария произошла 19 августа 2018 года в промежуток с 15 до 15:30. Водитель за рулем «ВАЗ-21060» с тремя пассажирами в салоне, ехал со скоростью не менее 90 км/час по дороге Р -256 «Чуйский тракт» — Черепаново — р.п. Маслянино» со стороны Черепаново в направлении Маслянино, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за большой скорости водитель не справился с управлением, и на 30 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим автомобилем «ВАЗ-21124». В результате аварии пассажирка «Жигулей» и пассажирка «Лады» — скончались на месте происшествия, водитель «Лады» с травмами был доставлен в Черепановскую центральную больницу.

Сейчас водителю «Жигулей» — жителю Черепановского района, предъявлено обвинение по статье — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

— Виновнику аварии грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — добавили в Черепановской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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