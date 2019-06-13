2019-06-13T08:07:40+03:00
Общество

Когда видно все: девушка в слишком коротких шортах позабавила соцсети

Молодая девушка вызвала завистливые, а местами и укоряющие взгляды, появившись на публике в очень коротких шортах
Надежда ЯРКОВА
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Смелая девушка вызвала бурю эмоций и обсуждений в соцсетях. Фото: vk.com/berdsc.Смелая девушка вызвала бурю эмоций и обсуждений в соцсетях. Фото: vk.com/berdsc.
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В Бердске девушка разгуливала по магазину в ультракоротких шортах — а как иначе, если за окном жара и лето.

— Лето оно такое. Не знаю, это норма уже? Как умудрилась вообще, — задается вопросом в группе «Подслушано Бердск» в соцсетях в «ВКонтакте» автор фото.

Смелое фото полуоголенной девушки вызвало жаркие обсуждения в соцсетях, а также поделило комментаторов на тех, кто считает это нормой и тех, кто не одобряет столь смелый выход в общественные места, считая уместным так одеваться на пляже:

— Красивое тело — почему бы и нет.

— Не завидуйте. Главное не 56-го размера она.

— Девушка красивая, но надо было в купальнике идти.

— Я, конечно, все понимаю, красота и так далее, все позволено и дозволено, почему бы нет. Предлагаю всем с красивыми фигурами ходить в нижнем белье! Зимой и летом! Почему бы нет!

— Когда одинокая, — шутят комментаторы.

— А что не так-то? — не понимают некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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