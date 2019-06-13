В реку выбросили отходы? Новосибирец увидел на берегу протоки, впадающей в Обь, сотни умерших рыб
Местные жители вновь сообщают о массовом гибели рыбы, теперь не только в области, но и в водоемах Новосибирска.
— Протока Малая Затонская наполнилась трупами рыб. Там, кверху брюшком плавают караси и плотва. Есть подозрение, что в их гибели стоит винить местные промышленные предприятия, которые предположительно могли сбросить в реку ядовитые химические отходы, — поделился своей неприятной находкой очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По его словам, рыба в этом месте умирает с 10 июня.
Сибиряк добавил, что уже отправил обращение в прокуратуру с просьбой провести анализы состава воды. Возможно, этот мор связан с похожим происшествием в устье реки Тулы.
Напомним, в первых числах июня приехавший на рыбалку на реку Тула в Новосибирской области рыбак был ошарашен увиденным — весь берег и река усеяны мертвой рыбой. сообщил об увиденном в МЧС и полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU