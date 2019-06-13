В реку выбросили отходы? Новосибирец увидел на берегу протоки, впадающей в Обь, сотни умерших рыб

СЕГОДНЯ 07:10 2019-06-13T07:10:35+03:00

Жители Новосибирска напуганы масштабным мором рыбы в городе и за его округами

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Местные жители вновь сообщают о массовом гибели рыбы, теперь не только в области, но и в водоемах Новосибирска.

— Протока Малая Затонская наполнилась трупами рыб. Там, кверху брюшком плавают караси и плотва. Есть подозрение, что в их гибели стоит винить местные промышленные предприятия, которые предположительно могли сбросить в реку ядовитые химические отходы, — поделился своей неприятной находкой очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По его словам, рыба в этом месте умирает с 10 июня.

Сибиряк добавил, что уже отправил обращение в прокуратуру с просьбой провести анализы состава воды. Возможно, этот мор связан с похожим происшествием в устье реки Тулы.

Напомним, в первых числах июня приехавший на рыбалку на реку Тула в Новосибирской области рыбак был ошарашен увиденным — весь берег и река усеяны мертвой рыбой. сообщил об увиденном в МЧС и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU