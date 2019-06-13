2019-06-13T05:28:35+03:00
Общество

«Бывшую спроси»: новосибирцу изуродовали внедорожник, облив его кислотой и монтажной пеной

Неприятный сюрприз ждал владельца иномарки, который оставил на ночь машину припаркованной возле подъезда
Надежда ЯРКОВА
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Внедорожник сильно пострадал из-за кислоты, которой его облили.Внедорожник сильно пострадал из-за кислоты, которой его облили.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В одном из дворов Новосибирска неизвестные изуродовали машину, облив ее кислотой — у внедорожника слезла вся краска, а двери запенили монтажкой.

— Утром я обнаружил, что мою машину облили кислотой и залили пеной радиатор, дверь и глушитель. О причинах случившегося, а также тех, кто это совершил, ничего не известно, — поделился своей бедой владелец покалеченной машины в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Двери радиатор и глушитель залили монтажной пеной. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Двери радиатор и глушитель залили монтажной пеной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Он добавил, что машина была припаркована возле подъезда и никому не мешала.

— Написал заявление в полицию, но ждать какого-либо результата, наверно бессмысленно. Необходимо делать оценку, но сразу видно, что автомобиль пострадал полностью, — отметил расстроенный хозяин авто, которому теперь остается только гадать, чем же и кому помешал его внедорожник.

Пользователи соцсетей предполагают, что владелец машины перешел кому-то дорогу и это похоже на месть, и возможно даже от женщины. Вот что они пишут:

— Шерше ля фам.

— Бывшую спроси или любовницу.

— Похоже на целенаправленный акт ненависти к конкретному владельцу. Пусть ищет среди знакомых. Скорее всего женского пола.

Владелец не понимает, кто и зачем мог так изурордвать машину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Владелец не понимает, кто и зачем мог так изурордвать машину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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