Смешно и трогательно: девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей
Трогательное видео снял местный житель в Кольцово Новосибирской области. На нем две девочки катятся по асфальтовой дорожке на роликовых коньках. Вот только, по всей видимости, пара была одна, поэтому дети поделили их между собой и у каждой на ноге оказалось по одному ролику. При этом девочек это явно не смущает и катиться не мешает.
— Если тебе купили ролики, а другу нет... Друзья из наукограда Кольцово нашли решение! — так подписал видео Сергей Слободчиков в группе «Типичный наукоград Кольцово» в соцсетях в «ВКонтакте».
Сибиряков это видео, несомненно, тронуло, не оставив равнодушным никого к такой искренней дружбе детей. Вот что пишут об этом в соцсетях:
— Вот это настоящая дружба!
— Как положено друзьям, все мы делим пополам.
— Мы так тоже с подругой делали в школьные годы, — вспоминает один из комментаторов.
Девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU