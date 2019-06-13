Смешно и трогательно: девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей

СЕГОДНЯ 04:31 2019-06-13T04:31:53+03:00

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Трогательное видео снял местный житель в Кольцово Новосибирской области. На нем две девочки катятся по асфальтовой дорожке на роликовых коньках. Вот только, по всей видимости, пара была одна, поэтому дети поделили их между собой и у каждой на ноге оказалось по одному ролику. При этом девочек это явно не смущает и катиться не мешает.

— Если тебе купили ролики, а другу нет... Друзья из наукограда Кольцово нашли решение! — так подписал видео Сергей Слободчиков в группе «Типичный наукоград Кольцово» в соцсетях в «ВКонтакте».

Сибиряков это видео, несомненно, тронуло, не оставив равнодушным никого к такой искренней дружбе детей. Вот что пишут об этом в соцсетях:

— Вот это настоящая дружба!

— Как положено друзьям, все мы делим пополам.

— Мы так тоже с подругой делали в школьные годы, — вспоминает один из комментаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714418" frameborder="0"></iframe> Девочки поделили пару роликов на двоих и стали звездами соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU