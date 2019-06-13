Погода на день в Новосибирске: 13 июня будет дождь и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 03:22 2019-06-13T03:22:12+03:00

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Сегодня в городе будет тепло, возможны небольшие дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

— В четверг, 13 июня в Новосибирске ожидается днем дождь, гроза, ночью без осадков, температура днем составит плюс 24-26 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем небольшие, в отдельных районах умеренный дожди, грозы, град, ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 23-27 градусов, по северо-западу местами до плюс 17-22 градусов, ночная около плюс 13-18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают дождливую погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. Такая погода сохранится в городе до конца недели, будет тепло и дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU