«Можно я уродиной похожу»: Валерию раскритиковали в соцсетях за кроссовки на концерте в Новосибирске
12 июня главным гостем на концерте в честь дня России в Новосибирске стала певица Валерия. Перед выступлением певица поделилась своими эмоциями в «Инстаграме»:
На Валерии - кроссовки. за которые ей досталось от комментаторов в соцсетях. Фото: www.instagram.com/valeriya/Фото: Ростислав НЕТИСОВ
- Прибыли на площадку. Скоро выход на сцену. Ощущение, что на набережной собрался весь Новосибирск. Ух, что будет, - радовалась певица и постила видео, как она дает автографы своим поклонникам.
Вот только одна деталь: на фото, сделанном перед выступлением, Валерия была кроссовках. И многие подписчики сочли, что эта обувь не подходит Валерии.
В День России новосибирцы выстроились в очередь за автографами к Валерии.
- Ну вот что это за ужасные кроссовки? Прямо страшилки! Извините меня, Валерия, но они все портят,- пишет часть комментаторов.
- Как будто ногу вывернуло в другую сторону, - согласны с ними другие.
Выступление певицы сибирякам понравилось.Фото: Ростислав НЕТИСОВ
А Валерия на замечание реагирует с юмором:
- Можно я такой «уродиной» похожу? – ответила критикам певица. Правда, во время самого выступления она была уже в платье и туфлях.
ИСТОЧНИК KP.RU