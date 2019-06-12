«Можно я уродиной похожу»: Валерию раскритиковали в соцсетях за кроссовки на концерте в Новосибирске

СЕГОДНЯ 22:21 2019-06-12T22:32:49+03:00

А сама певица в восторге от прошедшего выступления

Изменить размер текста: A A

12 июня главным гостем на концерте в честь дня России в Новосибирске стала певица Валерия. Перед выступлением певица поделилась своими эмоциями в «Инстаграме»:

На Валерии - кроссовки. за которые ей досталось от комментаторов в соцсетях. Фото: www.instagram.com/valeriya/Фото: Ростислав НЕТИСОВ

- Прибыли на площадку. Скоро выход на сцену. Ощущение, что на набережной собрался весь Новосибирск. Ух, что будет, - радовалась певица и постила видео, как она дает автографы своим поклонникам.

Вот только одна деталь: на фото, сделанном перед выступлением, Валерия была кроссовках. И многие подписчики сочли, что эта обувь не подходит Валерии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="910" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714405" frameborder="0"></iframe> В День России новосибирцы выстроились в очередь за автографами к Валерии.

- Ну вот что это за ужасные кроссовки? Прямо страшилки! Извините меня, Валерия, но они все портят,- пишет часть комментаторов.

- Как будто ногу вывернуло в другую сторону, - согласны с ними другие.

Выступление певицы сибирякам понравилось.Фото: Ростислав НЕТИСОВ

А Валерия на замечание реагирует с юмором:

- Можно я такой «уродиной» похожу? – ответила критикам певица. Правда, во время самого выступления она была уже в платье и туфлях.

ИСТОЧНИК KP.RU