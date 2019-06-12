2019-06-12T18:44:42+03:00
Происшествия

«Дичь просто»: пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке

Выпивших новосибирцев забрал прибывший на место наряд полиции
Татьяна СОЛОВОВА
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Пьяная пара дралась и скандалила. Фото: «Инцидент Новосибирск».Пьяная пара дралась и скандалила. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В День России, 12 июня, в новосибирском аквапарке на улице Республиканской произошла потасовка, виновниками которой стали пьяные парень и девушка. Видео с выпившей парой появилось в паблике «Инцидент Новосибирск».

Пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке.

- Они матерились и кидались драться на остальных посетителей. Один молодой человек не вытерпел и ударил пьяного парня в лицо. После чего спутница пострадавшего накинулась с кулаками на администратора аквапарка, - описывают случившееся очевидцы. - Обоих забрал прибывший наряд полиции.

В соцсетях сибиряки обсуждают произошедшее:

- Какими они пришли, я не видела, но то, что с баночками пива они бегали, видела ни один раз, - пишут одни.

- Дичь просто! Хотели сегодня туда ехать. Пока охраны не будет нормальной - не поедем, - считают другие.

- Позорище, быдло, - возмущаются третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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