«Дичь просто»: пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке
В День России, 12 июня, в новосибирском аквапарке на улице Республиканской произошла потасовка, виновниками которой стали пьяные парень и девушка. Видео с выпившей парой появилось в паблике «Инцидент Новосибирск».
Пьяная пара устроила драку в новосибирском аквапарке.
- Они матерились и кидались драться на остальных посетителей. Один молодой человек не вытерпел и ударил пьяного парня в лицо. После чего спутница пострадавшего накинулась с кулаками на администратора аквапарка, - описывают случившееся очевидцы. - Обоих забрал прибывший наряд полиции.
В соцсетях сибиряки обсуждают произошедшее:
- Какими они пришли, я не видела, но то, что с баночками пива они бегали, видела ни один раз, - пишут одни.
- Дичь просто! Хотели сегодня туда ехать. Пока охраны не будет нормальной - не поедем, - считают другие.
- Позорище, быдло, - возмущаются третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU