Пушистая патриотка: ручная белочка смешно поздравила всех с Днем России
Белочка Соня прославилась в соцсетях благодаря своей хозяйке Елене Ермаковой. Сибирячка уже несколько лет держит в квартире ручную белку и завела ей «Инстаграм». Теперь у рыжей звезды 9,4 тысячи подписчиков, которых хозяйка Сони радует видео со своей питомицей. В День России Елене записала ролик с поздравлением от белочки: в кадре пушистая патриотка пробует на зуб российский флаг.
Белочка Соня поздравляет с Днем России.
- Сегодня решила сделать фото с реквизитом. Соня меня поняла немного иначе и попыталась реквизит сгрызть. А раз нельзя грызть, то и интерес сразу же пропал, - написала в посте с забавным видео Елена.
Пользователи соцсетей веселый ролик оценили:
- Белка Соня - патриот России, - пишут одни.
- Это самое лучшее поздравление, которое только можно придумать, - восхищаются другие.
ИСТОЧНИК KP.RU