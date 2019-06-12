2019-06-12T17:12:25+03:00
Дом. Семья

Пушистая патриотка: ручная белочка смешно поздравила всех с Днем России

Рыжей звезде «Инстаграма» очень понравился российский флаг
Татьяна СОЛОВОВА
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Белочка Соня успела во время фотосессии погрызть флаг. Фото: Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/Белочка Соня успела во время фотосессии погрызть флаг. Фото: Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/
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Белочка Соня прославилась в соцсетях благодаря своей хозяйке Елене Ермаковой. Сибирячка уже несколько лет держит в квартире ручную белку и завела ей «Инстаграм». Теперь у рыжей звезды 9,4 тысячи подписчиков, которых хозяйка Сони радует видео со своей питомицей. В День России Елене записала ролик с поздравлением от белочки: в кадре пушистая патриотка пробует на зуб российский флаг.

Белочка Соня поздравляет с Днем России.

- Сегодня решила сделать фото с реквизитом. Соня меня поняла немного иначе и попыталась реквизит сгрызть. А раз нельзя грызть, то и интерес сразу же пропал, - написала в посте с забавным видео Елена.

Пользователи соцсетей веселый ролик оценили:

- Белка Соня - патриот России, - пишут одни.

- Это самое лучшее поздравление, которое только можно придумать, - восхищаются другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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