Пушистая патриотка: ручная белочка смешно поздравила всех с Днем России

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-12T17:12:25+03:00

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Белочка Соня прославилась в соцсетях благодаря своей хозяйке Елене Ермаковой. Сибирячка уже несколько лет держит в квартире ручную белку и завела ей «Инстаграм». Теперь у рыжей звезды 9,4 тысячи подписчиков, которых хозяйка Сони радует видео со своей питомицей. В День России Елене записала ролик с поздравлением от белочки: в кадре пушистая патриотка пробует на зуб российский флаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714366" frameborder="0"></iframe> Белочка Соня поздравляет с Днем России.

- Сегодня решила сделать фото с реквизитом. Соня меня поняла немного иначе и попыталась реквизит сгрызть. А раз нельзя грызть, то и интерес сразу же пропал, - написала в посте с забавным видео Елена.

Пользователи соцсетей веселый ролик оценили:

- Белка Соня - патриот России, - пишут одни.

- Это самое лучшее поздравление, которое только можно придумать, - восхищаются другие.

ИСТОЧНИК KP.RU