Фотографии Дня России 12 июня 2019 в Новосибирске: флаги рисуют и даже надувают

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-12T14:58:29+03:00

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День России 12 июня 2019 в Новосибирске отмечали на набережной: хотя праздник официально начинался с часу дня, уже к полудню народу было хоть отбавляй. Благо, с погодой сибирякам повезло: столбик термометра показывал плюс 27 градусов, так что многие с удовольствием пришли к Оби.

Ребятишки с удовольствием делали патриотичные рисунки на лице.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В честь праздника многие сибиряки принесли с собой флаги, а кто-то даже нарисовал их на лице. Были и сибиряки, которые «надули» себе триколор из воздушных шариков. Так что новосибирская набережная выглядела очень патриотично.

Как вам такой триколор из воздушных шариков?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все гости праздника нарисовать граффити, составить большой пазл «Регионы России», поучаствовать в исторической викторине и даже потренироваться и поучиться танцевать.

Флагов на набережной было много.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но главное действо на набережной начнется в 20.00: именно в это время для новосибирцев споет Валерия. Концерт ее будет длиться около часа, так что сибиряки смогут услышать все любимые хиты.

На набережную в праздник пришли и подростки-патриоты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А затем в 21.50 горожан ждет фейерверк. Корреспонденты КП-Новосибирск там тоже побывают и подготовят репортаж, так что следите за нашими публикациями.

Дети играли на набережной и катались на велосипедах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU