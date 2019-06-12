Обидчивый должник: из-за разборок с судебными приставами новосибирец чуть не лишился авто

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-12T12:58:06+03:00

Мужчина, невыплативший банку 180 тысяч рублей, устроил скандал из-за парковки, и сам проговорился, что у него есть машина

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История эта началась с того, что житель Калининского района задолжал банку 180 тысяч рублей. С выплатами мужчина не торопился, хотя нельзя сказать, что он полностью игнорировал решение суда. Периодически новосибирец вносил небольшие суммы в счет погашения долга. Видимо, так он хотел отвести от себя внимание, но не вышло:

– На должника наложили ограничение на выезд за пределы страны. Под угрозой срыва оказалась его поездка к родственникам в Таджикистан, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Раздосадованный таким решением неплательщик решил разобраться в ситуации приехал к приставам на личном авто. Но вот парковки рядом со зданием не было, и мужчина пришлось искать место для легковушки недалеко от приставов. Из-за этого он и устроил потом скандал. Так приставы и узнали, что у должника есть машина, и наложили на нее арест.

В итоге уже через 2 часа мужчина смог найти нужную сумму и погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU