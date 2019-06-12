2019-06-12T11:12:40+03:00
Дом. Семья

«Малышка старается»: видео с первыми прыжками домашней белочки позабавило соцсети

Ролик уже набрал более 5 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Мире сейчас больше месяца, и она учится прыгать. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/Мире сейчас больше месяца, и она учится прыгать. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/
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Белочка Мира появилась у сибирячки Елены Ермаковой две недели назад: она спасла ее и еще одного рыжего детеныша, когда мама выкинула их из гнезда. Одного из малышей забрали новые хозяева, а Мира пока живет у сибирячки. Теперь Елена снимает с ней забавные видео, и радует ими подписчиков своей странички в «Инстаграме». В одном из роликов она показала первые прыжки своей любимицы, которые не всегда получаются.

Видео с первыми прыжками домашней белочки позабавило соцсети.

- По многочисленным просьбам выкладываю видео удачных (и не очень) прыжков Миры, - подписала ролик хозяйка белочки.

Пользователи соцсетей оказались в восторге от стараний Миры:

- Упитанная такая девочка, подросла заметно! Скоро подрастет и станет мастером по прыжкам!

- Малышка, как старается! Комочек счастья! – пишут комментаторы.

Напомним, Елена Ермакова уже несколько лет держит в квартире ручную белку, назвала ее Соней. А недавно сибирячка выхаживала еще одного бельчонка, который также выпал из гнезда. Сейчас он находится в Томске и подружился с домашними кошками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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