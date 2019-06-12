Погода на день в Новосибирске: 12 июня будет плюс 27 градусов

СЕГОДНЯ 06:13 2019-06-12T06:19:05+03:00

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В День России, 12 июня, погода порадует новосибирцев: во время праздника будет тепло и солнечно.

- Днем воздух по области прогреется до плюс 23 - плюс 28 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 25 - плюс 27 градусов), ночью похолодает до плюс 12 - плюс 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Небольшие дожди и грозы возможны лишь в некоторых районах, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: плюс 27 градусов днем и никаких дождей. А на «Гисметео» прогноз немного попрохладнее: плюс 26 градусов днем, но опять же без гроз.

Но уже на следующий день после праздника погода испортится: хоть воздух и прогреется до плюс 24 - плюс 26 градусов, в город вернутся дожди и грозы. А в пятницу еще и похолодает до плюс 15 - плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU