2019-06-11T18:05:39+03:00
Общество

«У бабушки нет сил спустить коляску»: школьница-инвалид после страшного пожара почти не покидает квартиру

Детская благотворительная организация собирает пожертвования для 12-летней девочки, у которой сгорел дом
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
На фото 12-летняя Аня Некрасова. Фото: портал «Солнечный город».На фото 12-летняя Аня Некрасова. Фото: портал «Солнечный город».
Изменить размер текста:

Историю 12-летней девочки Анны Некрасовой из села Новомошковское благотворительный фонд «Солнечный город» опубликовал на своем сайте. Семья школьницы в мае лишилась жилья: у их соседей загорелась проводка, пламя перекинулось на весь дом. Через 4 часа, несмотря на все усилия пожарных, здание полностью выгорело.

После пожара девочку отправили к бабушке в Новосибирск, но тут семью ждало новое испытание. Бабушке тяжело таскать коляску внучки — все-таки пятый этаж. Так что Аня не ходит в школу, учится на дому.

Она не может ходить, передвигается только на коляске. Фото: портал «Солнечный город».

Она не может ходить, передвигается только на коляске. Фото: портал «Солнечный город».

- Кроме того, она редко покидает квартиру, не чаще двух раз за месяц. В своем родном селе Аня могла попасть в школу и часто гуляла, - говорят в фонде. - Да, сейчас семья Некрасовых пытается восстановить их дом. От местной администрация ее родители получили помощь — сто кубов древесины. Но на транспортировку, распилку и прочие работы понадобится не меньше полумиллиона рублей. У Некрасовых таких денег нет: им удалось собрать около трети суммы. И поэтому Аня вынуждена томиться в бабушкиной квартире.

Чтобы девочка вернулась в деревню и в любое время могла выходить на улицу, нужны еще 300 тысяч рублей. Если вы готовы помочь, то всю информацию можно уточнить в фонде по тел. (383) 207-84-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С щетиной и на шпильках: эпатажный француз удивил соцсети танцем на каблуках
Привет из СССР: сибиряк продает самодельное авто за 120 тысяч рублей
Суд отправил экс-директора клиники им. Мешалкина под арест на 2 месяца
Попался на зарядке: сотрудник аэропорта обчистил чемодан пассажирки
«Отдай мою игрушку»: белые медвежата устроили смешную перепалку из-за канистры
Ох, уж эти детки: за день спасатели три раза вызволяли родителей, запертых на балконе
С жителями согласовано: в Новосибирске обновят больше 300 дворов
Забыла пачку дома: балерина в рваных джинсах показала свою растяжку
Подвинуть «Сибирь»: правительство региона заявило о создании нового футбольного клуба
Убил на первом свидании: сибиряк сбросил девушку с третьего этажа
«Стоял и смотрел, как горит»: 17-летний подросток пойдет под суд за то, что поджег подругу
Две машины «скорой» на месте: массовое ДТП в Калининском районе заблокировало движение трамваев
Коммунальная «ловушка»: в Новосибирске иномарки не могут выехать со двора из-за перекопанной траншеи
«Не рассчитал сил и сильного течения»: новосибирские спасатели ищут пропавшего на реке школьника
ЧП на Петухова: годовалая девочка выпала с шестого этажа
В очередь: прилетевший к кормушке голубь встретил там неожиданного гостя
«Люди, что вы творите»: сибирячка спасла котенка, которого хозяева выбросили в пакете
Погода на день в Новосибирске: 11 июня обещают 25-градусную жару