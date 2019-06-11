«У бабушки нет сил спустить коляску»: школьница-инвалид после страшного пожара почти не покидает квартиру

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-11T18:05:39+03:00

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Историю 12-летней девочки Анны Некрасовой из села Новомошковское благотворительный фонд «Солнечный город» опубликовал на своем сайте. Семья школьницы в мае лишилась жилья: у их соседей загорелась проводка, пламя перекинулось на весь дом. Через 4 часа, несмотря на все усилия пожарных, здание полностью выгорело.

После пожара девочку отправили к бабушке в Новосибирск, но тут семью ждало новое испытание. Бабушке тяжело таскать коляску внучки — все-таки пятый этаж. Так что Аня не ходит в школу, учится на дому.

Она не может ходить, передвигается только на коляске. Фото: портал «Солнечный город».

- Кроме того, она редко покидает квартиру, не чаще двух раз за месяц. В своем родном селе Аня могла попасть в школу и часто гуляла, - говорят в фонде. - Да, сейчас семья Некрасовых пытается восстановить их дом. От местной администрация ее родители получили помощь — сто кубов древесины. Но на транспортировку, распилку и прочие работы понадобится не меньше полумиллиона рублей. У Некрасовых таких денег нет: им удалось собрать около трети суммы. И поэтому Аня вынуждена томиться в бабушкиной квартире.

Чтобы девочка вернулась в деревню и в любое время могла выходить на улицу, нужны еще 300 тысяч рублей. Если вы готовы помочь, то всю информацию можно уточнить в фонде по тел. (383) 207-84-14.

ИСТОЧНИК KP.RU