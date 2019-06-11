Попался на зарядке: сотрудник аэропорта обчистил чемодан пассажирки

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-11T13:58:56+03:00

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Жительница Иркутска возвращалась домой из Адлера через Новосибирск. Уже по прилету в своем городе она заметила, что кто-то снял чехол с ее чемодана. Среди вещей не доставало техники — зарядки и портативной колонки. Полиция нашла потерянное, вернее украденное.

Оказывается, их забрал 26-летний сотрудник «Толмачево». Зачем ему жизненно понадобились колонку и зарядка, не понятно. Что ждет уже бывшего работника аэропорта рассказали в МВД России на воздушном транспорте:

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU