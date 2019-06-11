2019-06-11T12:51:12+03:00
Дом. Семья

«Отдай мою игрушку»: белые медвежата устроили смешную перепалку из-за канистры

Полярные малыши порадовали сибиряков забавными играми в воде с красной канистрой
Надежда ЯРКОВА
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Брат с сестрой устроили шуточный, водный бой за канистру. Стоп-кадр с видео: Анна НОВИКОВА.Брат с сестрой устроили шуточный, водный бой за канистру. Стоп-кадр с видео: Анна НОВИКОВА.
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Видео с милыми дурачествами белых медвежат из новосибирского зоопарка сняла сибирячка Анна Новикова.На кадрах Норди и Шайна устроили шуточную борьбу за свою любимую игрушку - красную канистру. Они с удовольствием по очереди ныряют за ней в воду, вытаскивают на берег, а после снова пытаются ее друг у друга забрать. И это несмотря на то, что в вольере, где они находятся со своей мамой Гердой, у них еще масса игрушек для развлечений: и мячики, и кубики, но фаворит остается один — это красная канистра. Кстати, Герда тоже не остается в стороне и, не отставая от деток, также иногда играет со своей белой канистрой.

Ролик с милыми играми медвежат в воде пришелся по душе сибирякам и набирает просмотры в Интернете. Вот что пишут комментаторы:

— Нордику лишь бы плюхнуться в воду! Вот резвятся дети!

— Канистры красные, лучше всех игрушек которые у них есть.

— А я уже думала, что красные канистрочки приказали долго жить, Шайночка, прыгай, поплавай чудо- малышка. А мальчик — настоящая ракета на ножках.

— Спасибо, Анна, за такой релакс! Невозможно без улыбки смотреть на этих мишек!

Белые медвежата устроили смешную перепалку из-за канистры.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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