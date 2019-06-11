2019-06-11T11:30:58+03:00
Общество

Ох, уж эти детки: за день спасатели три раза вызволяли родителей, запертых на балконе

С утра до обеда в МАСС позвонили жители сразу нескольких районов Новосибирска. Случаи похожи — маленькие дети заперли родителей
Анастасия САМАРЦЕВА
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Спасатели освободили с балкона трех взрослых с разных районов. Фото: группа «Спасатели МАСС».Спасатели освободили с балкона трех взрослых с разных районов. Фото: группа «Спасатели МАСС».
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Первый случай пришелся на утро нынешнего дня. 2-летняя малышка закрыла задвижку на двери, пока ее мама вышла на балкон. За семь минут спасатели вызволили женщину, которая впредь будет настороже со своим ребенком.

Через час уже в Кировском районе повторилось тоже самое, вплоть до деталей: мама отлучилась на балкон, оставив 2-летняя дочь в квартире. Та воспользовалась моментом и пошутила над родительницей — захлопнула дверь. В этот раз спасателям понадобилось уже 10 минут.

Еще через полтора часа в Ленинском районе 2-летний мальчик оставил свою бабушку дышать свежим воздухом. Смышленый малый к тому же закрыл входную дверь квартиры. В итоге всех участников этих историй спасли. Думается, что теперь эти родители меньше будут умиляться талантами своих карапузов открывать-закрывать двери.

В сети нашлись люди, пережившие похожие проказы:

— Я зимой тоже минут 40 сидела на балконе, мерзла. Пока дочь не поняла, как щеколду сдвинуть. А то я ей показываю, а она хохочет, думает я с ней играю, — рассказывают одни.

— Меня закрывали. Получили люлей — было очень убедительным, — дают советы по воспитанию другие.

МАСС предлагает менее радикальные меры:

— Даже выходя на балкон или лоджию, не забудьте на всякий случай взять с собой телефон и ключи (вдруг придётся звать на помощь и сбрасывать ключи от квартиры), попробуйте поставить дверь на ограничитель хода или заблокировать её, чтобы она не закрылась полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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