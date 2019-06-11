Забыла пачку дома: балерина в рваных джинсах показала свою растяжку
Михаил выложил фотографии в инстаграм. Всего восемь кадров, на которых Мария показывает свою пластичность в разных локациях — кофейня, веранда, задний двор бара. Сибиряк объяснил, что его вдохновило на выбор этих мест:
Фото сделаны на цифровой фотоаппарат Fujifilm X-T3. Фото: соцсети Михаил Решетников.
— В интернете есть много фото балерин на улицах Нью-Йорка. Появилась идея сделать такое же фото и на улицах Новосибирска.
По словам Михаила, на улице Ленина можно встретить много доброжелательных людей. Фото: соцсети Михаил Решетников.
Фотограф особо отмечает улицу Ленина:
— Там много летников, кафешек и старинных зданий, а еще позитивные прохожие. Я за то, что бы Ленина стала пешеходной, — говорит Михаил.
В этой серии вы не найдете глубокой философской мысли. На любом из фото вы увидите привлекательную девушку, позади которой Новосибирск в разных его ипостасях.
Большая часть съемки — это импровизация Фото: соцсети Михаил Решетников.
— Большая часть съемки — это импровизация. Гуляем, нравится место, останавливаемся и фотографируем. Смысла нет, просто красивая девушка, красивые движения на улицах города, — поделился Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU