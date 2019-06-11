2019-06-11T10:23:26+03:00
Общество

Забыла пачку дома: балерина в рваных джинсах показала свою растяжку

Фотограф Михаил Решетников сделал серию кадров Марии Машкиной на фоне Новосибирска
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Мария работает в НОВАТ с 2014 года. Фото: соцсети Михаил Решетников.Мария работает в НОВАТ с 2014 года. Фото: соцсети Михаил Решетников.
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Михаил выложил фотографии в инстаграм. Всего восемь кадров, на которых Мария показывает свою пластичность в разных локациях — кофейня, веранда, задний двор бара. Сибиряк объяснил, что его вдохновило на выбор этих мест:

Фото сделаны на цифровой фотоаппарат Fujifilm X-T3. Фото: соцсети Михаил Решетников.

Фото сделаны на цифровой фотоаппарат Fujifilm X-T3. Фото: соцсети Михаил Решетников.

— В интернете есть много фото балерин на улицах Нью-Йорка. Появилась идея сделать такое же фото и на улицах Новосибирска.

По словам Михаила, на улице Ленина можно встретить много доброжелательных людей. Фото: соцсети Михаил Решетников.

По словам Михаила, на улице Ленина можно встретить много доброжелательных людей. Фото: соцсети Михаил Решетников.

Фотограф особо отмечает улицу Ленина:

— Там много летников, кафешек и старинных зданий, а еще позитивные прохожие. Я за то, что бы Ленина стала пешеходной, — говорит Михаил.

В этой серии вы не найдете глубокой философской мысли. На любом из фото вы увидите привлекательную девушку, позади которой Новосибирск в разных его ипостасях.

Большая часть съемки — это импровизация Фото: соцсети Михаил Решетников.

Большая часть съемки — это импровизация Фото: соцсети Михаил Решетников.

— Большая часть съемки — это импровизация. Гуляем, нравится место, останавливаемся и фотографируем. Смысла нет, просто красивая девушка, красивые движения на улицах города, — поделился Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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