Подвинуть «Сибирь»: правительство региона заявило о создании нового футбольного клуба

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-11T09:45:36+03:00

Клуб решили назвать «Новосибирск», но его могут переименовать после голосования болельщиков. Фото: Александр ГЛУЗ

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На заседании Правительства в начале недели было принято решение создать автономную некоммерческую организацию — ФК «Новосибирск». Учредителем клуба станет Новосибирская область в лице министра физической культуры и спорта области.

— Региональное правительство приняло решение создать новый футбольный клуб по нескольким причинам, основная из которых неэффективное руководство действующего футбольного клуба «Сибирь». Это заметно по результатам предыдущего сезона, где клуб занял 18 место в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такой неудовлетворительный результат не позволил футбольному клубу «Сибирь» остаться в составе ФНЛ и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований — Первенство ПФЛ в зоне «Восток». Также усиления требуют и работа с болельщиками, и повышение посещаемости, домашних матчей команды, а также коммерческая работа клуба и развитие детско-юношеского футбола, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, отметив, что главная задача будущего футбольного клуба «Новосибирск» — по итогам предстоящего сезона вернуться в состав ФНЛ.

Сейчас перед правительством стоит задача — в очень сжатые сроки завершить процедуру создания некоммерческой организации, подать документы на лицензирование, после чего и будет представлена программа развития нового футбольного клуба «Новосибирск».

— Поскольку футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, его название мы использовать не могли, поэтому клуб назвали в честь областного центра, — уточнил Андрей Жуков.

Он же добавил, что во время спортивного сезона будет проведен общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости клуб переименуют на более интересное название до старта в сезон 2020-2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU