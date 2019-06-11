«Стоял и смотрел, как горит»: 17-летний подросток пойдет под суд за то, что поджег подругу

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-11T08:47:00+03:00

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Следователи в Новосибирске завершили расследование уголовного дела по покушению на убийство молодого парня своей знакомой, совершенное с особой жестокостью.

— По данным следствия, инцидент произошел ночью 15 августа 2018 года. 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории дома в селе Кыштовка Кыштовского района вместе с ранее знакомой ему 23-летней девушкой. Там же между ними произошел конфликт, после которого подросток решил убить девушку. Он подошел к ней сзади, облил бензином и поджег. Когда 23-летняя девушка воспламенилась, она начала звать на помощь, а в это время юноша смотрел, как горит его знакомая и даже не пытался ей помочь. Жители села услышали крики о помощи и потушили пламя, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Девушка выжила, но получила термические ожоги около 15% поверхности тела. А 17-летний подросток, попытавшийся ее сжечь, попал под следствие.

— Ему предъявлено обвинение по статье — покушение на убийство, совершенного с особой жестокостью, при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам. Уголовное дело будет направлено в суд, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU