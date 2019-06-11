2019-06-11T08:29:39+03:00
Происшествия

Две машины «скорой» на месте: массовое ДТП в Калининском районе заблокировало движение трамваев

Серьезная тройная авария из машин на трамвайных путях затруднила проезд для транспорта, на месте работают медики
Надежда ЯРКОВА
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В аварии на трамвайных путях сошлись три машины.В аварии на трамвайных путях сошлись три машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня утром, 11 июня в Калининском районе Новосибирска.

— На пересечении улицы Учительской с улицей Олеко Дундича столкнулись три машины: седаны Lada Priora и Nissan Blubird Sylphy, а также хэтчбек Daewoo Kalos. Все автомобили получили значительные повреждения передней части, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На месте аварии находятся две машины «скорой помощи». Движение трамваев на время остановлено.

В МВД по Новосибирской области уточнили подробности аварии.

— Столкновение трех автомобилей произошло в 10:15 на дороге возле дома по улице Учительская, 24. Сейчас на месте аварии работает экипаж полиции, устанавливаются все подробности ДТП. Сообщений о пострадавших не поступало, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за ДТП заблокирован проезд трамваев. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за ДТП заблокирован проезд трамваев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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