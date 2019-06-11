Две машины «скорой» на месте: массовое ДТП в Калининском районе заблокировало движение трамваев
ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня утром, 11 июня в Калининском районе Новосибирска.
— На пересечении улицы Учительской с улицей Олеко Дундича столкнулись три машины: седаны Lada Priora и Nissan Blubird Sylphy, а также хэтчбек Daewoo Kalos. Все автомобили получили значительные повреждения передней части, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На месте аварии находятся две машины «скорой помощи». Движение трамваев на время остановлено.
В МВД по Новосибирской области уточнили подробности аварии.
— Столкновение трех автомобилей произошло в 10:15 на дороге возле дома по улице Учительская, 24. Сейчас на месте аварии работает экипаж полиции, устанавливаются все подробности ДТП. Сообщений о пострадавших не поступало, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Из-за ДТП заблокирован проезд трамваев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU