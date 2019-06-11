2019-06-11T07:08:28+03:00
Общество

Коммунальная «ловушка»: в Новосибирске иномарки не могут выехать со двора из-за перекопанной траншеи

Две машины во дворе жилого дома оказались в западне — прямо под ними коммунальщики раскопали траншеи
Надежда ЯРКОВА
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Две иномарки во дворе оказались в ловушке - в прямом смысле слова.Две иномарки во дворе оказались в ловушке - в прямом смысле слова.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Владельцев иномарок в Железнодорожном районе Новосибирска с утра ждал неприятный сюрприз — их машины оказались в ловушке из-за коммунальной аварии на трубопроводе.

— На улице Челюскинцев, 3 для владельцев двух «Тойот» утро началось не с кофе, а с прорыва теплотрассы, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, сами машины не получили серьезных повреждений, однако они оказались в западне.

— А кто-то останется еще и без воды на ближайшие дни, — добавил очевидец.

Пользователи соцсетей считают, что если бы водители оставляли свои машины на парковке, такого инцидента можно было бы избежать. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Вот к чему приводит парковка на газоне.

— Преступление и наказание.

— Одно колесо здесь, другое там, — шутят некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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