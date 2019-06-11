Коммунальная «ловушка»: в Новосибирске иномарки не могут выехать со двора из-за перекопанной траншеи
Владельцев иномарок в Железнодорожном районе Новосибирска с утра ждал неприятный сюрприз — их машины оказались в ловушке из-за коммунальной аварии на трубопроводе.
— На улице Челюскинцев, 3 для владельцев двух «Тойот» утро началось не с кофе, а с прорыва теплотрассы, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, сами машины не получили серьезных повреждений, однако они оказались в западне.
— А кто-то останется еще и без воды на ближайшие дни, — добавил очевидец.
Пользователи соцсетей считают, что если бы водители оставляли свои машины на парковке, такого инцидента можно было бы избежать. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Вот к чему приводит парковка на газоне.
— Преступление и наказание.
— Одно колесо здесь, другое там, — шутят некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU