2019-06-11T06:57:32+03:00
Происшествия

«Не рассчитал сил и сильного течения»: новосибирские спасатели ищут пропавшего на реке школьника

Поисковые работы спасатели продолжат сегодня днем
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Утонувший мальчик приехал в гости к бабушке из другого города. Фото: МАСС.Утонувший мальчик приехал в гости к бабушке из другого города. Фото: МАСС.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 июня на реке Иня. Подросток 2006 года рождения, пытавшийся переплыть реку, не рассчитал своих сил и сильного течения, пропав на воде.

— Сообщение об этом поступило на телефон оперативного дежурного в 18:25, на поисковые работы выехала водолазная группа. Как удалось выяснить, погибший на воде школьник приехал в гости к бабушке из другого города. Здесь, вместе с двумя ребятами он отправился отдыхать на речку Иня, в районе автомобильного моста на Новолуговое. На речке он решил доплыть до небольшого островка, расположенного в двадцати метрах от берега, но захваченный течением проплыл мимо. Когда он начал тонуть, его друзья бросились по берегу следом за ним, но было уже поздно. В данном месте река имеет поворот, течение там сильное, глубина большая, а вода достаточно холодная, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели-водолазы приступили к поискам через полтора часа после гибели подростка.

— Как показывает практика, за это время тело уносится течением на достаточно большие расстояния. Водолазы обследовали дно реки в месте трагедии и ниже по течению на площади не менее 500 квадратных метров. Также на лодке проверили берега реки, прибрежные кусты и отмели, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, спасатели поговорили с местными жителями и рыбаками, попросив их внимательно осмотреть берега ниже по течению.

— Водолазные поиски в понедельник были прекращены с наступлением темноты, но продолжатся сегодня днем, — добавили в МАСС.

Вчера водолазы не смогли найти тело школьника, поисковые работы продолжатся сегодня днем. Фото: МАСС.

Вчера водолазы не смогли найти тело школьника, поисковые работы продолжатся сегодня днем. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стоял и смотрел, как горит»: 17-летний подросток пойдет под суд за то, что поджег подругу
Две машины «скорой» на месте: массовое ДТП в Калининском районе заблокировало движение трамваев
Коммунальная «ловушка»: в Новосибирске иномарки не могут выехать со двора из-за перекопанной траншеи
ЧП на Петухова: годовалая девочка выпала с шестого этажа
В очередь: прилетевший к кормушке голубь встретил там неожиданного гостя
«Люди, что вы творите»: сибирячка спасла котенка, которого хозяева выбросили в пакете
Погода на день в Новосибирске: 11 июня обещают 25-градусную жару
«Я оказался в чистом поле»: житель Барабинска, 34 года проживший в бараке, может остаться на улице
В Новосибирске компания пьяных взрослых избила 15-летних подростков
Путешествуй с умом: в новосибирском трамвае появился аудиогид
Беляш на дереве: сибирские спасатели сняли с дуба испуганного кота
«Сакральное с вульгарным» - православные активисты написали заявление на группу «Ленинград» и просят возбудить уголовное дело
Выманили 3 миллиона: новосибирские полицейские поймали жуликов, обманувших крымчан
«Как таких земля носит»: семья из Новосибирска выкинула на мусорку щенка в пакете
Нападавший с ножом задержан
Опасно, но прекрасно: сибиряк снял невероятное видео на ядовитом озере
Президент отправил начальника новосибирской полиции в отставку
«От него хорошо попахивало перегаром»: таксист, который не помог инвалиду, сам оказался жертвой
Ариэль уже не та: русская русалочка показала, на что способен ее хвост
Телефон отключен: в Советском районе пропал худощавый новосибирец
Новосибирская полиция ищет обманутых дольщиков скандального застройщика ПТК-30
КВН прошел без происшествий
«С частичкой отчаяния и даже капелькой злости»: зоозащитники отчитали сибиряков, которые неправильно ухаживают за найденными животными
Отличиться не получилось: команда Тарасенко не смогла взять Кубок Стэнли
«Успевайте загадывать желание»: в Новосибирске начался звездопад из ярких искр с белыми полосами
«Девушка жива»: оставившая загадочную записку на чужой машине студентка нашлась
«Как в Гарри Поттере»: новосибирцев рассмешил спуск для колясок, упирающийся в тупик