«Не рассчитал сил и сильного течения»: новосибирские спасатели ищут пропавшего на реке школьника

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-11T06:57:32+03:00

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Трагедия произошла вечером в понедельник, 10 июня на реке Иня. Подросток 2006 года рождения, пытавшийся переплыть реку, не рассчитал своих сил и сильного течения, пропав на воде.

— Сообщение об этом поступило на телефон оперативного дежурного в 18:25, на поисковые работы выехала водолазная группа. Как удалось выяснить, погибший на воде школьник приехал в гости к бабушке из другого города. Здесь, вместе с двумя ребятами он отправился отдыхать на речку Иня, в районе автомобильного моста на Новолуговое. На речке он решил доплыть до небольшого островка, расположенного в двадцати метрах от берега, но захваченный течением проплыл мимо. Когда он начал тонуть, его друзья бросились по берегу следом за ним, но было уже поздно. В данном месте река имеет поворот, течение там сильное, глубина большая, а вода достаточно холодная, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели-водолазы приступили к поискам через полтора часа после гибели подростка.

— Как показывает практика, за это время тело уносится течением на достаточно большие расстояния. Водолазы обследовали дно реки в месте трагедии и ниже по течению на площади не менее 500 квадратных метров. Также на лодке проверили берега реки, прибрежные кусты и отмели, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, спасатели поговорили с местными жителями и рыбаками, попросив их внимательно осмотреть берега ниже по течению.

— Водолазные поиски в понедельник были прекращены с наступлением темноты, но продолжатся сегодня днем, — добавили в МАСС.

Вчера водолазы не смогли найти тело школьника, поисковые работы продолжатся сегодня днем. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU