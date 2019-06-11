В очередь: прилетевший к кормушке голубь встретил там неожиданного гостя

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-11T05:27:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Новосибирска в одном из парков удалось поймать забавный кадр, как бурундук ест в кормушке для птиц, куда как раз прилетел голубь.

— Очередь, — так подписала на своей странице в « Инстаграм» фото сибирячка Наталья Гутова.

По всей видимости, бурундучок решил полакомиться вкусной шишкой в птичьей кормушке. Туда же кормиться прилетел и голубь. Теперь остается только гадать: либо голубь опешил от вида незваного гостя, либо тактично ждет, когда бурундучок закончит свою трапезу, чтобы поесть следом.

Сибирячка часто делится в соцсетях своими интересными и необычными фото зверюшек. Не так давно ей удалось сделать кадр бельчат-четверняшек, которые сидели все вместе на одном дереве.

ИСТОЧНИК KP.RU