2019-06-11T03:27:27+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 июня обещают 25-градусную жару

Синоптики обещают новосибирцам жаркий день, в отдельных районах возможны дожди, грозы
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в отдельных районах возможны дожди, грозы.Сегодня в отдельных районах возможны дожди, грозы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет тепло, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, ветер будет теплый, в пригороде возможны осадки.

— Во вторник, 11 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем по востоку без осадков. Ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 18-23 градусов, ночная около плюс 9-14 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 16 градусов ночью. В последующие дни погода сильно не изменится, в отдельные дни возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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